Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch zur Tageszeit

Wipperfürth (ots)

Am Donnerstag (18. September) zwischen 15 und 20 Uhr drangen Unbekannte über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Beverstraße ein. In den Räumlichkeiten öffneten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell