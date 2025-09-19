Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Frontalzusammenstoß auf der L323
Gummersbach (ots)
Auf der L323 kam es am Donnerstagabend (18. September) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-Jährige und ein 61-Jähriger leicht verletzt wurden. Der 61-jährige Dacia-Fahrer aus Bergneustadt fuhr von "Waldesruh" in Fahrtrichtung "Apfelbaum", als es gegen 19 Uhr zum Frontalzusammenstoß mit dem VW der 22-jährigen Bergneustädterin kam, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Rettungskräfte brachten die Verunfallten in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der L323 zwischen den Einmündungen "Vogteistraße" und "Cäciliastraße".
