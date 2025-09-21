Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Gummersbach (ots)
Am Samstagvormittag (20. September) war ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der Beustenbachstraße (L173) in Richtung der Einmündung "L173/L729" unterwegs. Als sich der 27-jährige Gummersbacher gegen 11:30 Uhr der Einmündung näherte, bremste er sein Zweirad ab, geriet ins Schleudern, stürzte und rutschte bis zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Der 27-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.
