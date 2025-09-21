POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Indem sie ein Fenster einschlugen, brachen Unbekannte am 21. September (Sonntag) um 03:26 Uhr in die Geschäftsräume einer Autovermietung in der Gummersbacher Straße ein. Als die Einbrecher die Räumlichkeiten betraten, löste sogleich die Alarmanlage aus. Die Kriminellen griffen nach zwei Mobiltelefonen, bevor sie aus dem Gebäude flüchteten, ließen diese aber auf ihrer Flucht zurück. Die ...

