Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sachbeschädigung an drei Bushaltestellenhäuschen

Wipperfürth; Hückeswagen (ots)

In der Nacht vom 19. September (Freitag) auf den 20. September zerstörten Unbekannte die Verglasung an beiden Bushäuschen der Bushaltestelle "Marke" in Hückeswagen sowie an der Bushaltestelle "Großhöhfeld" in Wipperfürth. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell