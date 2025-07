POL-EL: Uelsen - Handy gestohlen

Sögel (ots) - Am Dienstag zwischen 17:45 und 18:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren einen in einer Parkbucht an der Clemens-August-Straße abgestellten roten Smart. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

