Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle stehlen Pedelec

Wiehl (ots)

Ein 36-jähriger Wiehler stellte sein Pedelec am Samstag (20. September) um 19 Uhr in der Straße "Bergweg" ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Als der 36-Jährige fünfzehn Minuten später zum Abstellort zurückkehrte, war sein Zweirad samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers "Centurion" (Modell: Crossfire R2000D EP1) in der Farbe Braun.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell