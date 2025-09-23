Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Altengottern (ots)

Ein Autofahrer war am Montag, gegen 16.15 Uhr, auf der Straße zwischen Großengottern und Altengottern im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs. Dabei habe er einem entgegenkommenden Fahrzeug im Bereich einer Kurve ausweichen müssen, worauf er mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Altengottern fort. Personen kamen nicht zu Schaden. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug machen, welches in Richtung Altengottern unterwegs war?

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0248139

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell