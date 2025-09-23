Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Männer bei Ladendiebstahl ertappt

Nordhausen (ots)

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren betraten am Dienstagvormittag ein Geschäft in der Landgrabenstraße mit Rucksäcken und Einkaufswagen. Anschließend wurden sie von Marktmitarbeitern beobachtet, wie sie in der Absicht Warenauslagen zu erbeuten die Tornister mit Diebesgut bestückten. Im Bereich der Kassen wurden die Männer daraufhin angesprochen festgehalten. Einer der Männer leistete hierbei erhebliche Widerstand, sodass Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen Ermittlungen wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls einleiteten. Gegen den zweiten Mann wird wegen Diebstahl mit Waffe ermittelt, da der Mann bei der Tatausübung ein Pfefferspray griffbereit mit sich führte. Weiterhin konnten bei der Durchsuchung des Mannes Betäubungsmittel festgestellt werden. Alle verfahrenserheblichen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

