PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Männer bei Ladendiebstahl ertappt

Nordhausen (ots)

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren betraten am Dienstagvormittag ein Geschäft in der Landgrabenstraße mit Rucksäcken und Einkaufswagen. Anschließend wurden sie von Marktmitarbeitern beobachtet, wie sie in der Absicht Warenauslagen zu erbeuten die Tornister mit Diebesgut bestückten. Im Bereich der Kassen wurden die Männer daraufhin angesprochen festgehalten. Einer der Männer leistete hierbei erhebliche Widerstand, sodass Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen Ermittlungen wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls einleiteten. Gegen den zweiten Mann wird wegen Diebstahl mit Waffe ermittelt, da der Mann bei der Tatausübung ein Pfefferspray griffbereit mit sich führte. Weiterhin konnten bei der Durchsuchung des Mannes Betäubungsmittel festgestellt werden. Alle verfahrenserheblichen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 15:41

    LPI-NDH: Pkw und Radfahrerin verunfallen

    Nordhausen (ots) - In der Bochumer Straße kollidierte am Dienstagmorgen ein Autofahrer mit einer Radfahrerin, die auf Höhe eines Kreisverkehrs die Fahrbahn kreuzte. Die Frau zog sich nach einem unfallbedingten Sturz Verletzungen zu. An dem Pkw, wie an dem Fahrrad, entstanden Sachschäden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:31

    LPI-NDH: Eine eher ungewöhnliche Ursache führt zu Verkehrsunfall

    Bleicherode (ots) - Gegen 14.15 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Auto die Hauptstraße in Richtung Rathaus. Aufgrund der mangelnden Ladungssicherung von Speisen auf dem Beifahrersitz rutschten diese in den Fußraum. Die Fahrerin beabsichtigte das Essen wieder aufzuheben und war hierdurch derart abgelenkt, dass sie ihren Ford gegen eine Straßenlaterne lenkte. Im Rahmen der Unfallaufnahme verwies ein Drogenvortest auf den ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:29

    LPI-NDH: Dilettantische Ladendiebin - untauglicher Versuch des Diebstahls

    Nordhausen (ots) - Mit reichlich Übermut und dennoch fest entschlossen den Kassenbereich eines Marktes mit zwei prallgefüllten Einkaufswagen zu passieren, löste am Montagnachmittag eine 50-Jährige in Nordhausen einen Polizeieinsatz aus. Ob die Frau einen unbeobachteten Moment abwartete, um den Einkauf von mehreren hundert Euro an der Kasse vorbei zu schleusen, ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren