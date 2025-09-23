PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher in Firma - Informationstechnik erbeutet

Bad Frankenhausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Montag 15.30 Uhr bis Dienstag 11.00 Uhr widerrechtlich in der Kräme in ein Betriebsgebäude ein. Aus dem Gebäudeinneren erbeuteten die Täter informationstechnische Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sicherten Spuren und fahnden nun nach den Tätern. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0248899

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

