Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katalysatoren entwendet

Mühlhausen (ots)

Ein Autohändler in der Wendewehrstraße teilte am Dienstagvormittag den Polizeibeamten der örtlichen Dienststelle in Mühlhausen mit, dass von einem Pkw auf der Präsentationsfläche der Katalysator entwendet worden ist. Der Sachschaden wird auf etwa eintausend Euro beziffert.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, die sich zwischen Freitag 14 Uhr und Dienstag 11 Uhr ereignete, oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0248847

