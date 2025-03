Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Räderdiebe auf frischer Tat erwischt

Attendorn (ots)

Zwei Männer versuchten sich am Mittwochnachmittag (26.März) an einem Autohaus in der Straße "Mühlwiese" illegal in den Besitz von Autorädern zu bringen. Ein Mitarbeiter hatte die beiden 42 und 55 Jahre alten Tatverdächtigen bemerkt, als sie gegen 17:45 Uhr Kompletträder aus einer Lagerhalle der Firma trugen. Als er die Männer ansprach, flüchteten diese ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Die alarmierte Polizei konnte die flüchtigen Personen in der Straße "Am Zollstock" schließlich antreffen. Sie erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

