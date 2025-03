Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hoher Schaden nach Geldbörsendiebstählen

Lennestadt/Kirchhundem (ots)

Der Polizei wurden widerrechtliche Geldabhebungen an Geldautomaten gemeldet, die mit Debitkarten ausgeführt wurden, welche am Montag (24.03.2025) zuvor entwendet worden waren. Tatort der Diebstähle war ein Supermarkt im Kirchhundemer Ortsteil Herrntrop. So erstattete zunächst eine 81-Jährige bei der Polizei in Altenhundem eine Anzeige. Ihr war gegen 11:10 Uhr die Geldbörse in dem Supermarkt entwendet worden. Etwa 20 Minuten später erfolgte dann an einem Geldautomaten in Altenhundem eine missbräuchliche Verwendung ihrer Debitkarte und eine Bargeldauszahlung im vierstelligen Eurobereich.

Eine 72-jährige Geschädigte erschien ebenfalls in der Polizeiwache Lennestadt und gab einen ähnlichen Vorfall zu Protokoll. Der Frau war am gleichen Tag und im gleichen Supermarkt etwa gegen 11:45 Uhr die Geldbörse gestohlen worden. Bereits kurz nach 12 Uhr hoben unbekannte Täter dann mit der Bankkarte der 73-Jährigen einen vierstelligen Eurobetrag an einem Geldautomaten in Würdinghausen ab.

Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell