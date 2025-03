POL-OE: Radfahrer in Wegeringhausen verletzt

Wenden (ots) - Unbekannte Täter drangen am späten Mittwochabend in ein Gebäude am Golfplatz in Dörnscheid ein. Das zurzeit nicht gastronomisch genutzte Lokal wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand zwar von den Tätern betreten, jedoch ohne Beute wieder verlassen. Der Sachschaden an einem Fenster wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise oder Angaben zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. ...

