Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Brandlegung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zum Einsatz der Kräfte der Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstagabend in der Heidener Straße. Ursächlich hierfür war eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge entdeckte kurz nach 22 Uhr ein brennendes Fahrrad. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter das Hinterrad des Fahrrades entzündeten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren. Es gilt zu ermitteln, wer das Fahrrad entzündete und wer der Eigentümer der des Fahrrades ist. Wer Hinweise zur Tat, Täterschaft oder dem Eigentümer des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0249432

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

