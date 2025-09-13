PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Freitagmorgen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr, mit einem auf dem Parkplatz des Action-Marktes in Zweibrücken geparkten schwarzen VW Golf (VII). Hierdurch entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des geschädigten Fahrzeuges. Dieser beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

