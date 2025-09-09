Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 05. September 2025, 22:00 Uhr bis zum 06. September 2025, 14:15 Uhr wurde ein weißer Ford Fiesta, welcher in der Denkmalstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. An dem Ford konnte eine Eindellung an der Heckstoßstange festgestellt werden, welche vermutlich durch eine Anhängerkupplung verursacht wurde. Der oder die Verursacherin entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zweibrücken, 0631 369-15399 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell