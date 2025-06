Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Peugeot in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmittag (02.06.2025) in einer Tiefgarage an der Mezgerstraße ein Peugeot in Brand geraten. Gegen 13.55 Uhr bemerkte ein Zeuge das brennende Fahrzeug und alarmierte die Rettungskräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell