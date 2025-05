Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike Klau vereitelt

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 03:00 Uhr versuchte ein derzeit unbekannter Täter aus einer Gartenanlage in der Carl-Zeiss-Straße ein E-Bike zu entwenden. Hierfür gelangte er auf ein frei zugängliches Gartengrundstück und öffnete auf unbekannte Weise einen Schuppen, der direkt an ein Gartenhäuschen grenzte. Aus dem Schuppen ein E-Bike herausschiebend wurde er von der 46-jährigen Gartenbesitzerin angesprochen, die durch die Geräusche wach geworden war. Der Täter ließ daraufhin das Fahrrad stehen und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell