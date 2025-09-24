LPI-NDH: Dieb gestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zum Einsatz der Kräfte der Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstagabend in der Heidener Straße. Ursächlich hierfür war eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge entdeckte kurz nach 22 Uhr ein brennendes Fahrrad. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass unbekannte ...

