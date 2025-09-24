Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Dieb gestellt
Gorsleben (ots)
Über einen Einbruch in der Dorfstraße informierten Zeugen am Dienstag die Polizei im Kyffhäuserkreis. Gegen 17.10 Uhr stieg ein Mann über eine verschlossene Zugangstür, um auf ein leerstehendes Grundstück zu gelangen. Anschließend betrat der 26-Jährige das dazugehörige Wohnhaus, aus welchem der Einbrecher eine Spirituosenflasche und Besteck entwendete. Die Polizeibeamten konnten dem Dieb habhaft werden.
