Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschten Autofahrer erwischt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag stoppte eine Polizeistreife in Erfurt einen 40-jährigen Nissan-Fahrer. Er war gegen 01:45 Uhr in der Straße Am Roten Berg unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Polizisten, da er positiv auf die Einnahme von Cannabis reagierte. Für den 40-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

