LPI-EF: Dacia aufgebrochen und ausgeräumt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Unbekannte in der Essener Straße in Erfurt die Seitenscheibe eines geparkten Dacia ein. Die Täter gelangten so in das Fahrzeuginnere und stahlen ein Navigationssystem sowie Motorradzubehör im Wert von etwa 600 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen und weist darauf hin, dass im Auto zurückgelassene Gegenstände Diebe anlocken können. Schon wenige sichtbare Dinge reichen aus, damit Täter eine Scheibe einschlagen. Wer sein Fahrzeug leer zurücklässt und Wertgegenstände mitnimmt, verringert das Risiko, Opfer eines Diebstahls zu werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

