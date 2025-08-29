Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Heizkörper aus ehemaligem Kindergarten

Erfurt (ots)

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte Donnerstagnachmittag die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Männer mehrere Heizkörper aus einer leerstehenden Kindertagesstätte in Erfurt stahlen. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei den Tätern um zwei polizeibekannte Männer im Alter von 35 und 44 Jahren handelte. Sie hatten die Heizkörper aus dem Gebäude im Poeler Weg demontiert und wenig später in einem nahegelegenen Schrotthandel verkauft. Die Täter konnten über die Angaben eines Mitarbeiters des Schrotthandels identifiziert werden, da sie sich beim Verkauf ausweisen mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie bereits mehrfach am Tatort aktiv und hatten weitere Heizkörper entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet. (DS)

