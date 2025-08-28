PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei stoppte am Mittwoch zwei E-Scooter-Fahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte am Anger einen 27-jährigen Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 0,7 Promille. Bereits in der Nacht, gegen 00:45 Uhr, war in der Mainzer Straße ein 45-Jähriger aufgefallen, der seinen E-Scooter unter dem Einfluss von Methamphetamin führte. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen müssen mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen. (DS)

