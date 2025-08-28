Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mutmaßliche Tageswohnungseinbrecher in Revenahe vorläufig festgenommen, Einbrechern scheitern in Buxtehude

1. Mutmaßliche Tageswohnungseinbrecher in Revenahe vorläufig festgenommen

Am gestrigen Vormittag gegen 10:30 h wurde der Polizei über Notruf ein Einbruch in einem Bauernhaus in der Lindenallee in Revenahe gemeldet. Der aufmerksame 23-jährige Bewohner des Hauses hatte den Einbruch bemerkt, die Täter beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein unbekannter Täter hatte mehrfach geklingelt, kurz den Tatort verlassen und war dann erneut zurückgekommen. Hier schlug er dann das Küchenfenster ein und verschaffte sich dann so Zutritt zu dem Haus. Im Inneren wurden durch ihn anschließend mehrere Schränke durchwühlt. Während der Täter im Haus war, wartete eine Komplizin im Auto vor dem Gebäude. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Fahrzeugen der Polizei aus Stade, Apensen und Harsefeld fiel einer Streifenwagenbesatzung aus Harsefeld dann ein Fahrzeug auf, auf das die zuvor abgegebene Beschreibung passte und das gerade im Begriff war, den Tatort in Richtung Wiegersen zu verlassen. Den Beamten gelang es, den grauen Mercedes anzuhalten und die Insassen einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen die 32-jährige Fahrerin aus Hollenstedt und ihren 41-jährigen Beifahrer aus Braunschweig. Beide Insassen wurden vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier mussten sich beide erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges und einer Wohnung in Hollenstedt konnten die Ermittler dann diverse Beweismittel, die auch noch auf weitere Taten hindeuten, sicherstellen. Wegen fehlender Haftgründe wurden beide dann Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

2. Einbrechern scheitern in Buxtehude

Am gestrigen frühen Nachmittag zwischen 12:45 h und 13:00 h sind bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Vaßmerstraße an ein dortiges Mehrfamilienhaus gelangt und haben versucht, sich mit einem Stein Zutritt zu den derzeit leerstehenden Wohnungen zu verschaffen. Das dieser Versuch dann aber misslang und die Einbrecher nicht reinkamen, flüchteten sie anschließend vermutlich mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

