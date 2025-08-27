Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 18-jähriger Fahrer bei Unfall in Brest schwer verletzt, Einbrecher im Imbissbereich des Freibades Hollen-Twielenfleth, 83-jähriger Senior in der Nähe vom Stader Bahnhof beraubt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. 18-jähriger Autofahrer bei Unfall in Brest schwer verletzt

Am gestrigen Abend ist es gegen kurz nach 19:10 h in Brest in der Rehfinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-jähriger Autofahrer aus Ahlerstedt schwer verletzt wurde. Der Fahranfänger war zu der Zeit mit seinem Audi A3 auf der Kreisstraße 48 in Fahrtrichtung Brest unterwegs und dann aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto geriet in den Seitenraum und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den ca. 30 angerückten Feuerwehrleuten aus Brest und Bargstedt mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph Hansa sowie eine Rettungswagenbesatzung aus dem Alten Land wurde mit schweren Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Sein Auto wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die K 48 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Fotos (Feuerwehr Harsefeld) in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher im Imbissbereich des Freibades in Hollen-Twielenfleth

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 19:00 h und Dienstagmittag, 12:00 h haben Unbekannte unberechtigt das Gelände des Freibades in Hollern-Twielenfleth betreten und dort den Lagerraum und einen Kühlanhänger des dortigen Imbissbetriebes aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden von dem oder den Tätern dann diverse Flaschen mit Alkohol, Cola sowie Süßigkeiten entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-888260.

3. 83-jähriger Senior in der Nähe vom Stader Bahnhof beraubt - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstagmorgen ist es zwischen 10:00 h und 11:00 h morgens in Stade in der Nähe des dortigen Bahnhofs gekommen, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht. Nach Angaben des 83-jährigen Opfers aus Stade war ein bisher unbekannter Täter zwischen der Spielhalle und dem Burggraben am Bahnhof auf ihn zugekommen, hatte ihn angesprochen und körperlich angegangen. Unter Anwendung von Gewalt hatte der Räuber dem Senior dann die Geldbörse entwendet und war damit in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Beschuldigte wurde durch wie folgt beschrieben:

- männlich - 25-30 Jahre alt - 160-170 cm groß - normal schlanke Figur - nach hinten gekämmte, schwarze Haare - kurzen Oberlippenbart - Bekleidung: graue Jacke, Halbschuhe

Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

