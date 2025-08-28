Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlung

Erfurt (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am Mittwochabend über einen 61-jährigen Mann, der in der Magdeburger Allee in Erfurt auffällig wurde. Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr soll er dort öffentlich exhibitionistische Handlungen vorgenommen und sich dabei im Bereich von Passanten aufgehalten haben. Der polizeibekannte Mann konnte wenig später in Tatortnähe festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem erhielt er eine Gefährderansprache sowie einen Platzverweis. (DS)

