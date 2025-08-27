PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Vater und Tochter zurückgenommen

Erfurt (ots)

Die seit Freitag, 22.08.2025, vermissten Personen konnten wohlbehalten in Baden-Württemberg angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien für die tatkräftige Unterstützung sowie bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 49-jährigen Mann und seiner 13-jährigen Tochter wird hiermit zurückgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren