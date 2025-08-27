LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Vater und Tochter zurückgenommen

Landkreis Sömmerda (ots) - Dienstagabend erhielt die Polizeiinspektion Sömmerda einen Hinweis, dass in Elxleben ein Fiat mit gestohlenen Kennzeichen abgestellt sei. Die Beamten suchten daraufhin den Bereich ab, konnten das Auto jedoch zunächst nicht feststellen. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die besagten Kennzeichen einer 54-jährigen Frau aus Erfurt gestohlen worden waren. Der Diebstahl war ...

