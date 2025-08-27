Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle im Erfurter Süden

Erfurt (ots)

Dienstagvormittag führte die Polizei in der Arndtstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb einer Stunde passierten etwa 35 Fahrzeuge die Messstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. 15 Fahrer überschritten die zulässige Geschwindigkeit und erhielten entsprechende Verwarngelder. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 48 km/h. Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Gotha, bezahlte sein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro an Ort und Stelle. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen dienen daher der Erhöhung der Verkehrssicherheit und dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell