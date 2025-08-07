Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Unzulässige Müllablagerung - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Tage (07.08.2025) wurden am Ende der Sackgasse "Auf dem Hall" in Rellingen neben der Fahrbahn im Gebüsch ein BMW-Motor und Motorteile festgestellt.

Der Motor eines BMW ist dort augenscheinlich unzulässig entsorgt worden. Das neben dem Motor befindliche Laub auf dem Erdreich war teilweise schwarz gefärbt. Augenscheinlich hatte sich noch Motoröl im Motor befunden. Motorteile befanden sich in einer Pappkiste direkt neben dem Motor.

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen gemäß § 326 StGB und Bodenverunreinigung gemäß § 324a StGB. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer 04121- 4092-0 zu richten.

