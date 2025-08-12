Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verbotene Fahrt gestoppt

Meine/Braunschweig (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer unerlaubten Fahrt gegen einen 24-Jährigen. Heute Morgen bemerkte ein Beamter der Polizei Gifhorn auf dem Weg zu seiner Dienststelle in der Peiner Straße in Meine einen silbernen Volkswagen Golf. Das Fahrzeug - und insbesondere den Mann am Steuer - erkannte er aus einem früheren Einsatz wieder. Der Beamte erinnerte sich, dass dem 24-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Er folgte dem Golf und informierte aufgrund der Fahrtrichtung die im Dienst befindlichen Kollegen der Polizei Braunschweig. Diese trafen den Wagen auf der BAB 391 an und lotsten ihn von der Autobahn. Nach einer Kontrolle war die Fahrt des 24-Jährigen beendet. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

