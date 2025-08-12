PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verbotene Fahrt gestoppt

Meine/Braunschweig (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer unerlaubten Fahrt gegen einen 24-Jährigen. Heute Morgen bemerkte ein Beamter der Polizei Gifhorn auf dem Weg zu seiner Dienststelle in der Peiner Straße in Meine einen silbernen Volkswagen Golf. Das Fahrzeug - und insbesondere den Mann am Steuer - erkannte er aus einem früheren Einsatz wieder. Der Beamte erinnerte sich, dass dem 24-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Er folgte dem Golf und informierte aufgrund der Fahrtrichtung die im Dienst befindlichen Kollegen der Polizei Braunschweig. Diese trafen den Wagen auf der BAB 391 an und lotsten ihn von der Autobahn. Nach einer Kontrolle war die Fahrt des 24-Jährigen beendet. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 08:55

    POL-GF: Auto übersehen - zwei Leichtverletzte

    Schwülper (ots) - Zu einem Verkehrsunfall an einer Unfallhäufungsstelle kam es gestern Morgen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der Kreisstraße 56, aus Adenbüttel kommend, in Richtung Lagesbüttel. Gegen 07:30 Uhr wollte sie dazu die Landesstraße 321 überqueren. Nach dem Halten an der Haltelinie fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, übersah jedoch ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:10

    POL-GF: Betrug durch falsche Mitarbeiter

    Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn ermittelt wegen Betrugs, nachdem am vergangenen Samstag eine Strafanzeige erstattet wurde. Bereits zum Monatswechsel klingelte es bei einem Ehepaar aus Gifhorn an der Haustür. Eine Frau und ein Mann stellten sich als Mitarbeiter von Vodafone vor und legten zur Legitimation eine Karte vor. Da das Paar tatsächlich Kunde des Unternehmens ist, schöpften sie zunächst keinen Verdacht. Die ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 17:52

    POL-GF: POL-GF: Pressebericht der PI Gifhorn 09./10.08.2025

    Gifhorn (ots) - Am Samstag, 09.08.2025 wird durch Beamte des Gifhorner Einsatz- und Streifendienstes eine Geschwindigkeitsmessung auf der K114 in Höhe des Dannenbütteler Weges durchgeführt. Zwischen 10:25 Uhr und 12:00 Uhr, wurde der in Richtung B 188 fahrende Verkehr kontrolliert. Neben diversen Verkehrsordnungwidrigkeiten, wurde auch eine 25-jährige Frau aus Wesendorf festgestellt, welche nicht im Besitz einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren