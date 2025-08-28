PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneute Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag kam es in Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Land Rover-Fahrer die Schellrodaer Straße stadtauswärts, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Mit über zwei Promille Atemalkohol kam er auf Höhe der Suhlequelle in einer Linkskurve bei Nässe von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke sowie die Brüstung einer Brücke und überschlug sich. Sein Auto blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch medizinisch betreut. An seinem Land Rover entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke und der Brücke wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter. Bereits am Vortag ist er mit demselben Fahrzeug und knapp zwei Promille alkoholisiert kontrolliert worden und ist seitdem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

