Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung vor Supermarkt eskaliert

Erfurt (ots)

Eine Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in der Eislebener Straße eskalierte gestern Mittag. Gegen 13:15 Uhr verließ ein 39-Jähriger das Geschäft, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von einem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der 39-Jährige schlug daraufhin mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf seines Kontrahenten. Durch die Splitter zog sich der Ältere Schnittverletzungen am Hals sowie Schürfwunden am Ellbogen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jüngere erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Gegen beide polizeibekannte Männer wird nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. (DS)

