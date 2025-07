Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer nach Rotlichtverstoß leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 14.-jähriger Radfahrer aus Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, den 25. Juli 2025, gegen 18:25 Uhr, auf der Straße Am Fuhrenkamp, Einmündungsbereich Syker Straße, ereignete.

Der 57.-jährige Unfallverursacher aus Delmenhorst befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Fuhrenkamp in Richtung Syker Straße. An der Kreuzung Am Fuhrenkamp / Syker Straße übersah er die für ihn Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Radfahrer, welcher bei Grünlicht den Kreuzungsbereich ordnungsgemäß in Richtung stadtauswärts überquerte.

Durch die Kollision wurde der Jugendliche leicht verletzt und zwecks Versorgung dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An dem Fahrrad und an dem Pkw entstanden leichte Sachschäden

