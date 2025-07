Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 24. Juli 2025, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Nordenham mit einem Sportwagen die Viktoriastraße in Richtung Walther-Rathenau-Straße. Trotz einer Rotlicht zeigenden Ampel fuhr er in den Kreuzungsbereich zur Walther-Rathenau-Straße ein. Hier kam es zur Kollision mit dem VW eines 40-Jährigen aus Nordenham, der auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Martin-Pauls-Straße unterwegs war.

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell