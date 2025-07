Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Motorradfahrer durch Unfall schwer verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 23. Juli 2025, gegen 19:50 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 26-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit einer Suzuki die Stedinger Straße in Richtung Norden und bog nach links in die Dwostraße ab. Hier folgte er dem VW eines 55-Jährigen aus Schweden, der zuvor in Gegenrichtung auf der Stedinger Straße unterwegs und nach rechts in die Dwostraße abgebogen war. Als dieser kurz nach dem Abbiegen langsamer wurde, setzte der 26-Jährige zum Überholen an. Zeitgleich bog der 55-Jährige mit dem VW nach links ab, so dass der Motorradfahrer frontal in die linke Seite des Pkws prallte. Er stürzte in der Folge, wurde vor Ort notärztlich versorgt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Hier wurden Frakturen festgestellt, die operativ behandelt werden müssen.

Beide Männer machten abweichende Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell