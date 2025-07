Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elsfleth nach gefährlichem Überholmanöver

Delmenhorst (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstag, 22. Juli 2025, gegen 05:50 Uhr, in Elsfleth von der Landesstraße 865 abgekommen, nachdem er einem überholenden Auto ausweichen musste. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 62-jähriger Bremer mit einem Hyundai die Landesstraße (Große Hellmer) zwischen Huntebrück und Butteldorf. Obwohl er den Streckenverlauf nicht vollständig einsehen konnte, setzte er vor einer Rechtskurve zum Überholen eines Lkws an. Noch während des Überholvorgangs kam ihm ein 34-jähriger Oldenburger mit einem Renault entgegen. Der Oldenburger reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte durch ein Ausweichen nach rechts einen Frontalzusammenstoß mit dem Hyundai. Dadurch kam er mit seinem Renault aber nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Für die Bergung musste ein Abschleppunternehmen verständigt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

Geprüft wird nun, ob gegen den 62-Jährigen durch das falsche Überholen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung einzuleiten ist.

