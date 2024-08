Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorsätzliche Brandstiftung - Zeugen gesucht

Anröchte (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 03:20 Uhr nahmen drei Männern einen Feuerschein an einem Fiat Ducato eines Paketzustelldienstes in der Karl-Maertin-Straße in Anröchte wahr. An einem Kunststoffschweller oberhalb des hinteren rechten Radkastens konnte eine offene Flamme festgestellt werden, die sofort von einem der Männer mit dem Fuß ausgetreten wurde. Da der Mann lediglich Schlappen mit gelochter Sohle trug, erlitt er an seiner Fußsohle eine leichte Brandverletzung. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Abschließend konnte am Fiat ein geschmolzener Kunststoffschweller sowie eine teilweise geschmolzene Radkappe festgestellt werden. Zeugen die den Vorfall beobachtet oder Hinweise über die Brandstiftung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02921-91000 zu melden. (bs)

