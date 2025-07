POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Einbruch in Bookholzberg gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 23. Juli 2025, gegen 19:50 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Der 26-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit einer Suzuki die Stedinger Straße in Richtung Norden und bog nach links in die Dwostraße ab. Hier folgte er dem VW eines 55-Jährigen aus ...

mehr