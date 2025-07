Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrerin bei Unfall in Prinzhöfte schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Prinzhöfte hat eine Motorradfahrerin am Donnerstag, 24. Juli 2025, gegen 14:30 Uhr, schwere Verletzungen erlitten.

Die 29-jährige Frau aus dem Ammerland war mit einer Yamaha auf der Stiftenhöfter Straße in Richtung Prinzhöfte unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve in Höhe der Straße "Am Eschenbach" kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun.

Nach einer notärztlichen Versorgung wurde die ansprechbare Motorradfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Krad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell