Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten aus Baumarkt gestohlen

Erfurt (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden brachen bislang Unbekannte in einen Baumarkt im Erfurter Norden ein. Gegen 04:50 Uhr brachen die Täter gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten anschließend durch das Öffnen einer weiteren Schiebetür in den Verkaufsraum. Im Kassenbereich beschädigten sie die Zigarettenausgabe und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. An den Türen sowie an der Zigarettenausgabe entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Einbrecher konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell