Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stoppt Rotlichtsünder in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Dienstag führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung gezielte Rotlichtkontrollen im Erfurter Stadtgebiet durch. Im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 08:45 Uhr stellten sie sieben Rotlichtverstöße fest, weitere zwei kamen zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr hinzu. Insgesamt wurden damit neun Verstöße dokumentiert und geahndet. Vier dieser Verstöße wurden von Fahrradfahrern begangen. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung während der Fahrt festgestellt.

Wer eine rote Ampel missachtet, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in erhebliche Gefahr, insbesondere an stark frequentierten Kreuzungen, an denen Fußgänger und Radfahrer queren. Für Fahrradfahrer beträgt das Bußgeld 60 Euro, Autofahrer müssen mit mindestens 90 Euro sowie Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Die Polizei wird auch künftig verstärkt Rotlichtüberwachungen im Stadtgebiet durchführen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

