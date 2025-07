Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - BMW beschädigt

Meppen (ots)

Am 31. Juli zwischen 11 und 12:30 Uhr, kam es in der Tiefgarage des Kaufland-Markts an dr Straße Am Neuen Markt in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten weißen BMW. Anschließend entfernte sich der oder die Verantwortliche von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern oder die erforderlichen Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 in Verbindung zu setzen.

