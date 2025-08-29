PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 36-Jähriger attackiert Polizisten bei Kontrolle

Erfurt (ots)

Donnerstagabend kam es in Erfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 36-Jähriger einen Polizisten tätlich angriff. Gegen 22:30 Uhr war der polizeibekannte und alkoholisierte Mann von einer Streife der Bereitschaftspolizei in der Johannesstraße kontrolliert worden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Rucksack rund 50 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments sowie in seiner Jackentasche ein Cuttermesser. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann die zuvor sichergestellten Tabletten zurückzuerlangen und trat in Richtung eines Beamten. Dies konnte durch die Einsatzkräfte mittels einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden. Neben Anzeigen wegen Verstößen gegen das Arzneimittel- und Waffengesetz muss sich der 36-Jährige nun auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 11:22

    LPI-EF: Polizei stoppt Rotlichtsünder in Erfurt

    Erfurt (ots) - Am Dienstag führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung gezielte Rotlichtkontrollen im Erfurter Stadtgebiet durch. Im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 08:45 Uhr stellten sie sieben Rotlichtverstöße fest, weitere zwei kamen zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr hinzu. Insgesamt wurden damit neun Verstöße dokumentiert und geahndet. Vier dieser Verstöße wurden von Fahrradfahrern begangen. Darüber hinaus ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:21

    LPI-EF: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

    Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei stoppte am Mittwoch zwei E-Scooter-Fahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte am Anger einen 27-jährigen Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 0,7 Promille. Bereits in der Nacht, gegen 00:45 Uhr, war in der Mainzer Straße ein ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:20

    LPI-EF: Zigaretten aus Baumarkt gestohlen

    Erfurt (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden brachen bislang Unbekannte in einen Baumarkt im Erfurter Norden ein. Gegen 04:50 Uhr brachen die Täter gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten anschließend durch das Öffnen einer weiteren Schiebetür in den Verkaufsraum. Im Kassenbereich beschädigten sie die Zigarettenausgabe und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. An den Türen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren