Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 36-Jähriger attackiert Polizisten bei Kontrolle

Erfurt (ots)

Donnerstagabend kam es in Erfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 36-Jähriger einen Polizisten tätlich angriff. Gegen 22:30 Uhr war der polizeibekannte und alkoholisierte Mann von einer Streife der Bereitschaftspolizei in der Johannesstraße kontrolliert worden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Rucksack rund 50 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments sowie in seiner Jackentasche ein Cuttermesser. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann die zuvor sichergestellten Tabletten zurückzuerlangen und trat in Richtung eines Beamten. Dies konnte durch die Einsatzkräfte mittels einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden. Neben Anzeigen wegen Verstößen gegen das Arzneimittel- und Waffengesetz muss sich der 36-Jährige nun auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell