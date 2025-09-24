PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Diebe entwenden Fahrrad im Stadtzentrum

Bleicherode (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstag ein Fahrrad in der Karl-Liebknecht-Straße. Das Fahrrad hat grüne Lenkergriffe und war an einem Fahrradständer gegen die einfache Wegnahme gesichert. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Personen, die den Diebstahl oder die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0249350

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

