LPI-NDH: Verbotswidriges Angeln an Kiesgrube

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In den späten Abendstunden kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 51 Jahren. Der Jüngere entfernte sich im Zuge der Meinungsverschiedenheit vom Ort des Geschehens und suchte das Fahrzeug des Älteren aus. Hier ließ der Widersacher seiner Wut freien Lauf und beschädigte das Auto. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der ...

