Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verbotswidriges Angeln an Kiesgrube

Sondershausen (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Dienstagabend einen Angler, der die hierzu notwendigen Berechtigungsscheine nicht vorweisen konnte. Durch die Polizisten wurde das Angelequipment sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verdachtes der Fischwilderei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

