POL-VDMZ: PKW-Brand bei hitzigen Außentemperaturen

Heidesheim (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Motorradfahrer verlor in Höhe Biebelnheim infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stürzte. Durch den Sturz wurde der Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. ...

mehr