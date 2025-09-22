Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ohne Versicherungsschutz unterwegs
Altena (ots)
Am Freitagnachmittag stoppte die Polizei auf der Lüdenscheider Straße (B236) eine E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherungskennzeichen. Die 28-jährige, in Altena gemeldete Frau bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris)
