POL-MK: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Lüdenscheid (ots) - An der Schlittenbacher Straße kam es Freitag, 16.40 Uhr, zu einem Angriff auf einen 33-jährigen Lüdenscheider. Ein unbekannter Täter trat dem Opfer mit dem Schuh in die Leistengegend. Als dieser hierdurch stürzte, packte sich der Angreifer den E-Scooter des Opfers, warf diesen auf den Lüdenscheider, verfehlte ihn jedoch. Das Opfer wurde leicht verletzt und der E-Scooter beschädigt. Der Täter ...

