Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand - Diebstahl aus Pkw

Plettenberg (ots)

Unbekannte setzten Samstag, kurz nach 2 Uhr, einen Papiercontainer an der Slevogtstraße in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Am Freitag zwischen 14.10 und 14.45 Uhr wurde an der Sechtenbecke eine Scheibe eines Skoda Fabia eingeschlagen. So konnte der Täter eine Einkaufstasche sowie vier Altbierflaschen entwenden. (cris)

