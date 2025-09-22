PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Opfer mit E-Scooter beworfen

Lüdenscheid (ots)

An der Schlittenbacher Straße kam es Freitag, 16.40 Uhr, zu einem Angriff auf einen 33-jährigen Lüdenscheider. Ein unbekannter Täter trat dem Opfer mit dem Schuh in die Leistengegend. Als dieser hierdurch stürzte, packte sich der Angreifer den E-Scooter des Opfers, warf diesen auf den Lüdenscheider, verfehlte ihn jedoch. Das Opfer wurde leicht verletzt und der E-Scooter beschädigt. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. Er war männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 1,75m groß, schlank, oberkörperfrei unterwegs, gebräunte Haut, dunkle, kur geschorene Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Wer hat die Tat gesehen oder kann Angaben zur Identität des Täters machen? Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

