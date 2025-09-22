PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hausfriedensbruch, Streit um Vogel, Einbruch in Firma, Tor beschädigt

Werdohl (ots)

Ein 35-jähriger Mann randalierte am Freitagnachmittag in einem Discounter an der Schlacht. Der Mann hatte bereits Hausverbot, weshalb sich ihm ein Mitarbeiter in den Weg stellte und ihn nach draußen bat. Darauf beleidigte der Mann ihn und verpasste ihm mehrere Schläge. Der beschriebene Mann war den Beamten bereits auf der Anfahrt entgegengekommen. Er bekam Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

Zwei Männer haben sich am Freitag an der Goethestraße wegen eines Vogels gestritten. Ein 59-jähriger Mann ging am Goethespielplatz spazieren, als ihm ein 35-jähriger Mann auf einem Fahrrad mit einem grauen Nymphensittich auf der Schulter entgegenkam. Über ein angebliches Kaufangebot und den Ablauf der Begegnung gehen die Aussagen gegenüber der Polizei auseinander. Jedenfalls erlitt der 59-Jährige eine kleinere Verletzung.

Unbekannte sind zwischen Samstag, 13.45 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in eine Lager- und Werkshalle an der Gewerbestraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Rolltor und brachen mehrere Türen und Schränke auf. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht zu klären, ob die Eindringlinge Beute gemacht haben.

Unbekannte Jugendliche beschädigten am Samstag um 21.20 Uhr durch Tritt ein Einfahrtstor eines Schnellrestaurants an der Gildestraße. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

